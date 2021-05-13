شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنخفض بضغط من مخاوف التضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت ؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.



يأتي ذلك بعد بيانات حكومية صادرة أمس أشارت إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل ملحوظ في أمريكا خلال الشهر الماضي.



وتوقع أحد أعضاء البنك المركزي الأمريكي صعود معدل التضخم أعلى (2%) خلال العام المقبل.

وعلى أثر ذلك، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية مما ضغط على أسواق الأسهم وأصول المخاطرة الأخرى.



وسوف تصدر في وقت لاحق اليوم بيانات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" الأوسع نطاقا بحلول الساعة 09:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% أو ما يعادل 6 نقاط إلى 432 نقطة.



وتراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 2.1% (ما يعادل 145 نقطة) إلى 6859 نقطة، كما هبط "داكس" الألماني بنسبة 1.7% (ما يعادل 255 نقطة) إلى 14895 نقطة، في حين تراجع "كاك" الفرنسي بنسبة 1.5% (ما يعادل 97 نقطة) إلى 6182 نقطة.