شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حاد في عجز ميزانية الحكومة الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الحكومة الأمريكية عجزاً في الميزانية بلغ 226 مليار دولار في إبريل/ نيسان، بانخفاض 512 مليار دولار، أو 69 في المئة من العجز المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي، والذي كان أول شهر كامل من الإغلاقات المرتبطة بجائحة «كوفيد-19».

ومع هذا، قالت وزارة الخزانة إن العجز في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2021، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سجل مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً عند 1.932 تريليون دولار، بزيادة 30 في المئة عن الفترة نفسها من العام المالي 2020.

وقفزت الإيرادات في إبريل/ نيسان 82 في المئة عن مستواها قبل عام إلى 439 مليار دولار، لكن الزيادة ترجع جزئياً، إلى مدفوعات لضرائب الدخل مؤجلة من العام الماضي.

وهبطت المصروفات 32 في المئة مقارنة مع إبريل/ نيسان 2020 إلى 665 مليار دولار، لأن ذلك الشهر شهد الجانب الأكبر من المدفوعات للأفراد في الجولة الأولى من حزمة التحفيز المالي لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الإيرادات في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الجاري 2.143 تريليون دولار، بزيادة 16 في المئة عن الفترة نفسها من العام المالي السابق، في حين ارتفع إجمالي المصروفات 22 في المئة إلى 4.075 تريليون دولار.