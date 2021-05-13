شكرا لقرائتكم خبر عن العروض تنهال على بوفون البالغ عمره 43 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - رويترز

قال جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس، إنه تلقى العديد من العروض بعد قراره الرحيل عن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مع نهاية الموسم الحالي.

وانضم بوفون، البالغ عمره 43 عاماً، إلى يوفنتوس لأول مرة في 2001 قادماً من بارما، ورحل عن الفريق إلى باريس سان جيرمان في موسم 2018-2019 قبل عودته مرة أخرى.

ولم يشارك بوفون كثيراً هذا الموسم، لكنه أظهر براعته في المباريات التي شارك فيها وأنقذ ركلة جزاء والعديد من الفرص في عودته إلى التشكيلة الأساسية خلال الفوز 3-1 في ملعب ساسولو مساء الأربعاء.

ولا يخطط بوفون للاعتزال، ويملك العديد من العروض، وأبلغ بوفون خدمة دازون للبث: "انضممت إلى يوفنتوس وأنا شاب يملك طموحاً كبيراً، وسأرحل وأنا رجل سعيد. بالنسبة لمستقبلي، فأنا بحاجة إلى 20 أو 25 يوماً. تلقيت بعض العروض وأريد التأكد من أنني أملك الطموح ذاته، وإلى أين ستقودني الرغبة".

وأضاف الحارس العملاق: "دائماً أقدم كل ما لدي بحماس وعزيمة، وإذا منحني أي فريق ذلك، سأرحب به".