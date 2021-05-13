شكرا لقرائتكم خبر عن تأدية صلاة العيد في أبوظبي وسط إجراءات وقائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أدى المصلون في العاصمة أبوظبي صلاة عيد الفطر المبارك، وسط التزام تام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي حددتها الجهات المعنية، للحفاظ على الصحة والسلامة، خلال أداء صلاة العيد.

وحرص المصلون على الذهاب إلى المساجد قبل صلاة العيد بـ 15 دقيقة، مع افتتاح أبواب المساجد أمام المصلين. كما عمل المتطوعون من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفريق زايد للإنقاذ، على تنظيم دخول المصلين من أبواب المسجد، والالتزام بالتباعد، الجسدي، وعدم نزع الكمامات، وتوزيع مصليات بلاستيكية.

ودعا خطيب جامع الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان، أثناء خطبة العيد، المصلين إلى التقرب إلى الله بصلة الأرحام وتوطيد العلاقات الأسرية، وتقوية روابطهم والمبادرة بالإحسان إلى الناس، واستحضار معاني الأخوة الإنسانية والعقل والتسامح والتعايش وتقدير حاجة الفقراء.

كما دعا إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية، وتجنب الزيارات والتجمعات.