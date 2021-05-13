شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنغهاي - رويترز

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى يوم الأربعاء، انخفاضاً من 16 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان الخميس، أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج، مضيفة أنها سجلت أيضاً 14 حالة خالية من الأعراض ارتفاعاً من 11 قبل يوم.

ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة، ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حالياً 90808، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.