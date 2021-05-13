شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة أبوظبي» تسعد الجمهور بمفاجأة صباح العيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

بادرت «دورية السعادة» المواطنين والمقيمين في المناطق السكنية بأبوظبي، بوضع بالونات السعادة وعليها عبارة «عيدكم مبارك» على سياراتهم ليلاً، ليفاجؤوا بها صباحاً عند خروجهم لأداء صلاة العيد، معبرين عن سعادتهم وبهجتهم بهذه اللفتة الجميلة من شرطة أبوظبي، ومثمنين مبادراتها المتميزة في مختلف المناسبات.

وشارك عناصر دورية السعادة الجمهور الفرحة بهذه المناسبة السعيدة، متمنين لهم دوام الصحة والسلامة والالتزام بالقيادة الآمنة، وحماية مستخدمي الطريق، ورعاية الأطفال ومراقبتهم في مختلف المواقع، بما يحقق التطلعات في استمرارية السعادة في حياتنا بلا حوادث.

وأكدت شرطة أبوظبي اعتزازها بنشر السعادة والإيجابية في المجتمع، وأن من حق الجمهور أن يشعروا بالسعادة في وطن يؤسس ويعمل من أجل سعادتهم، ويؤمن بأن بناء القدرات في السعادة والإيجابية وجودة الحياة، عامل مهم وأساسي في نشر الثقافة والوعي، وممارستها يومياً في حياتنا.