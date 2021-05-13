شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شرطة الرفاعة يضبط 24 متسولاً وبائعاً متجولاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

ضبط مركز شرطة الرفاعة 24 متسولاً وبائعاً جائلاً، ضمن حملة «التسول مفهوم خطأ للتراحم»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي مع بداية الشهر الفضيل.

وقال العميد أحمد ثاني بن غليطة، مدير المركز، إن المركز في كل عام يشارك في حملات مكافحة التسول، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر ظاهرة التسول، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، فضلاً عن ضبط المتسولين في الأماكن العامة، بتشكيل فرق العمل، بالتعاون مع إدارة المتسللين والإدارات الأخرى في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وتوزّع الفرق لرصد الظواهر المقلقة قبل شهر رمضان، ومن ضمنها مواقع تمركز المتسولين في منطقة الاختصاص لضبطهم.

وأوضح أن الحملة من الحملات الناجحة التي خفضت أعداد المتسولين سنوياً، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين. مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تضع سنوياً خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، بتكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع وجود المتسولين فيها.

وأكد، أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية، يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية أو للحصول على «إفطار صائم» وغيرها من الاحتياجات، مشيراً إلى أن التسول يهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، ويسيء إلى صورة الدولة، ويشوه مظهرها الحضاري.

ودعا الجمهور إلى المساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحدّ من ظاهرة التسول، عبر الابتعاد كلياً عن توزيع الصدقات والزكاة شخصياً، والتوجه للتبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية.