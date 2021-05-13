شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 13-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت جميع أسعار العملات "الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى والريال السعودى والدينار الكويتى"، اليوم الخميس الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، كما كانت أسعار الأمس، أمام الجنيه المصرى، وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.92 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع، وذلك تزامنا مع تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من اليوم الأربعاء حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتوقع محسن فوزى، أحد منتجى الذهب فى مصر، ارتفاع الذهب فى البورصات العالمية خلال الأيام المقبلة وذلك مع ارتفاع واضح فى معدلات التضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن السوق المصرى عرضة لهذه التطورات.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليومسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.92 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليومسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.92 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ثبت سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 22.01 جنيه للشراء، 22.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومسجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، استقرارا اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.01 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.