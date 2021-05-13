شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار فى أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس 13-5-2021، حاله من الاستقرار أمام الجنيه المصرى وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك، ليستقر فى "البنك الأهلى المصرى، وفى بنك مصر، البنك التجارى الدولى cib" عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى، وبنك القاهرة ، وبنك الاسكدرية عند سعر 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

وأضاف البنك المركزى المصرى أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.61 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.61 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك مصر15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.