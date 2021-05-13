شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار النفط لأول مرة في ثلاثة جلسات متغاضية عن تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم وفي ظلال إغلاق أحد أكبر خطوط الأنابيب في الولايات المتحدة بعد هجوم للأمن السيبراني، ومع تسعير الأسواق لتقرير وكالة الطاقة الدولية وتقرير أوبك الأخير.

وفي تمام الساعة 06:09 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم حزيران/يونيو القادم 0.47% لتتداول عند مستويات 65.44$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 65.75$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 66.08$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو المقبل 0.31% لتتداول عند 68.67$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 68.88$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 69.32$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 90.74 مقارنة بالافتتاحية عند 90.75، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.71.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من أيار/مايو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 11 ألف طلب إلى 487 ألف طلب مقابل 498 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في مطلع هذا الشهر تراجعاً بواقع 35 ألف طلب إلى 3,655 ألف طلب مقابل 3.69 مليون طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 1.0% في آذار/مارس الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.7%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 5.9% مقابل 4.2% وتظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 3.7% مقابل 3.1%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في السابع من أيار/مايو تقلص العجز إلى بنحو 0.4 مليون برميل مقابل 8.0 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى عجز 2.1 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 484.7 مليون برميل، لتعد المخزونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.4 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 1% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة 1.7 مليون برميل، لتعد المخزونات 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس كشف وكالة الطاقة الدولية عن تقريرها الشهري والذي خفضت الوكالة من خلاله توقعاتها حيال نمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري 2021 بواقع 80 ألف برميل يومياً إلى 5.42 مليون برميل يومياً، مع الإفادة بأن تعافي الطلب على النفط لا يزال ضعيفاً بسبب تدهور الأوضاع في الهند وأن رفع التوقعات من عدمه يعتمد على تحسن الأوضاع الصحية في الهند.

وجاء ذلك عقب ساعات من كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الثلاثاء الماضي عن تقريرها الشهري والذي تضمن توقعات المنظمة بارتفاع الطلب العالمي على النفط بنحو ستة ملايين برميل يومياً إلى نحو 96.5 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري 2021، مع الإفادة بأن إنتاج أوبك من النفط ارتفع بنحو 26 ألف برميل يومياً إلى نحو 25.1 مليون برميل يومياً خلال نيسان/أبريل الماضي.

بخلاف ذلك، تابعنا مؤخراُ التقرير التي تطرقت لاحتمالية إعادة تشغيل شبكة خطوط شركة أنابيب كولونيال في الولايات المتحدة في غضون أسبوع عقب الهجوم إلكتروني الذي وقع عليها في نهاية الأسبوع الماضي والذي أجبر المشغل الأمريكي لخط الأنابيب الرئيسي للإغلاق، مع العلم أن كولونيال لم تحدد جدول زمني لإعادة التشغيل بعد الإغلاق في وقت متأخر من الجمعة الماضية بسبب هجوم للأمن السيبراني وطلب فدية.

وفي نفس السياق، فقد أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين مسبقاً على أنها تعمل في الوقت الراهن مع شركة أنابيب كولونيال والمسئولين الحكوميين للتأكيد من عودة عمل الشركة إلى وضعه الطبيعي في أسرع وقت ممكن والتأكد من عدم حدوث أي اضطرابات بسبب ذلك الهجوم، ونود الإشارة، لكون خطوط الأنابيب التي تعرضت للهجوم توفر ما يقرب من نصف الوقود المستهلك على الساحل الشرقي في الولايات المتحدة.

وفي سياق أخر، تابعنا في مطلع هذا الأسبوع إعلان منظمة الصحة العالمية تصنيفها للسلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدراً للمخاوف حول العالم، مع العلم أن العالم المتقدم لا يزال ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص في الهند والتي تدفع بنظام رعايتها الصحية إلى حافة الهاوية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 04:00 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 159.32 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,311,780 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة أمس الأربعاء، أكثر من نحو 1,264 مليون جرعة.

ونود الإشارة ، لكون وفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى إجمالي 342 منصة، لتعكس أول ارتفاع أسبوعيي في ثلاثة أسابيع، ونود الإشارة، لكون المنصات ارتفعت 100 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل في عام 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.