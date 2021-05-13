شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مع آمال بقاء أسعار الفائدة منخفضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الذهب اليوم الخميس بدعم آمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة قريبا، غير أن المكاسب حد منها صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية في أعقاب زيادة كبيرة لأسعار المستهلكين في أبريل نيسان.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1816.63 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد نزول بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1817.40 دولار.