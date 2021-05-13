شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتمسك بمكاسبه مدعوما بارتفاع عوائد سندات الخزانة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حافظ الدولار على مكاسبه اليوم الخميس، مدعوما بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما تسبب ارتفاع قوي مفاجئ لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في إثارة المخاوف بشأن زيادة الضغوط التضخمية.

وسيتحول تركيز المتعاملين الآن إلى تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، وأرقام مبيعات التجزئة المقرر لها غدا الجمعة، وذلك لاستقاء مؤشرات بشأن ما إذا كان الضغط الصعودي على الأسعار سيستمر.

وبلغ الدولار 109.69 ين، ليقترب من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع.

ومقابل اليورو، استقر الدولار عند 1.2077، وذلك بعد زيادته 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

كما بلغ الدولار 0.9085 فرنك سويسري، ليكون على مقربة من قمة أسبوع.