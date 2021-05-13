شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع عن ذروة 8 أسابيع مع تفاقم الجائحة في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس عن أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع، إذ تسببت مخاوف بشأن أزمة فيروس كورونا بالهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، في انحسار موجة صعود كانت بدعم توقعات وكالة الطاقة الدولية وأوبك بعودة قوية للطلب.

وفقد خام برنت 66 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 68.66 دولار للبرميل بعدما كان قد ارتفع أمس الأربعاء واحدا بالمئة. وهبط غرب تكساس الوسيط 67 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 65.41 دولار للبرميل، وذلك بعد صعود 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا في مذكرة "يبدو مسار أسعار الخام صعوديا، لكن لحين تحسن الوضع في الهند، ربما يعاني غرب تكساس الوسيط لاجتياز مرتفعات أوائل مارس".