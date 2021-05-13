شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة عيد الفطر بمصلى العيد في خزام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة - وام

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة الخميس صلاة عيد الفطر بمصلى العيد الكبير في "خزام" برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، إلى جانب عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين والشخصيات، وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وهنأ الإمام في خطبته المسلمين على صيامهم وقيامهم في شهر الرحمة والغفران، وقال: "إن يوم العيد هو يوم فرح وسرور وصلة للأرحام، لما في ذلك من تواد وتراحم وخلق المحبة والاحترام بين الناس"، مشدداً على "ما يواجه العالم من ظروف صحية تحتم على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المختصة في الدولة".

وتناول في خطبته الدروس والعظات والقيم السامية التي يدعو لها ديننا الحنيف، ويجب أن يتمسك بها كل مسلم حتى يعم الخير وتسود المحبة، شاكراً الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى ولا تعد .

وتوجه في ختام الخطبة بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يمن على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية، وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وترحم على المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيوخ المؤسسين طيب الله ثراهم وأسكنهم فسيح جناته.