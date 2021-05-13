شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تحول رحلة من مطار بن جوريون إلى آخر في الجنوب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - رويترز

ذكر آفي شارف المحرر في صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن إسرائيل "حولت مسار رحلة قادمة من مطار بن جوريون يوم الأربعاء إلى آخر جنوبي مصمم ليكون بديلاً في زمن الحرب لمطارها الدولي الرئيسي الواقع خارج تل أبيب".

وقال شارف على تويتر، إن "رحلة طيران شركة العال الإسرائيلية رقم 332 في طريقها للهبوط في مطار رامون بالقرب من إيلات"، وتشير بيانات على الإنترنت إلى أن الرحلة قادمة من بروكسل.