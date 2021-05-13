حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الفطر بجامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا

أم القيوين - وام

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الخميس صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة "الراس" في أم القيوين، وإلى جانبه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهمها، الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية بأم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ، إلى جانب ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري في أم القيوين، وكبار المسؤولين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية بأم القيوين.

وأمَّ المصلين فضيلة الشيخ محمد إبراهيم حميد الذي دعا في خطبته إلى تجديد أواصر الحب بين الأصدقاء والتراحم بين الأقرباء والتعاون بين الناس جميعاً، ففي العيد تتقارب القلوب على المودة وتجتمع على الألفة.

وقال: "في يوم عيدنا نفرح بفضل الله علينا ورحمته بنا، ونحافظ على النعم التي أكرمنا عز وجل بها فنستمر بالالتزام بإجراءات السلامة فيما بيننا، ونتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع أرحامنا لنحافظ على صحتنا ونقيم شعائرنا ونصل إلى التعافي التام، ضارعين إلى الله تعالى بالدعاء، ملحين عليه بالرجاء، فهو القائل سبحانه ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ).

كما دعا الخطيب، العلي القدير أن يحفظ ويحمي دولة الإمارات من كل مكروه، وأن يوفق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لما فيه خدمة شعبهم وإسعاده، وخدمة الإسلام والمسلمين.

وترحم فضيلته على روح المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيوخ المؤسسين طيب الله ثراهم وأسكنهم فسيح جناته، كما دعا أن يرحم العلي القدير شهداء الوطن الأبرار.

وعقب صلاة العيد، تبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهده التهاني والتبريكات مع الشيوخ والمسؤولين والمواطنين بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين.