شكرا لقرائتكم خبر عن هنشترى الذهب بكام أول يوم العيد.. تعرف على مستجدات السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع احتفالات عيد الفطر المبارك يرتفع الطلب على الذهب في مصر، وذلك بسبب شراء الشبكة خلال هذه الفترة من العام، وننشر مستجدات أوضاع سعر الذهب في مصر خلال أول يوم عيد الفطر 2021.

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 مايو 2021

يسجل سعر الذهب أول يوم عيد الفطر المبارك لعام 2021 سعر 788 جنيها للجرام، وعيار 18 يسجل 675 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 900.75 جنيها للجرام والجنيه الذهب 6304 جنيهات.

أسعار الذهب خلال فترة عيد الفطر قد تشهد بعض الارتفاع المحدود وفق التوقعات الحالية، وذلك مع استمرار ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالمياً، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وهنا قد ترتفع الأسعار لمستويات 795 جنيها للجرام من عيار 21.

يوجد سيناريو آخر لأسعار الذهب وهو احتمالية الهبوط في الأسعار، في حالة عودة الارتفاع بعائد السندات الأمريكية وهو ما قد يضغط على سعر الذهب عالمياً ومن ثم هبوط الأسعار في مصر وقد نشهد تراجع إلي مستويات 770 جنيها للجرام من عيار 21.