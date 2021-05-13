شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع الذهب عالميًا وفى مصر بسبب التضخم بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع محسن فوزى أحد منتجى الذهب فى مصر، ارتفاع الذهب فى البورصات العالمية خلال الأيام المقبلة وذلك مع ارتفاع واضح فى معدلات التضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن السوق المصرى عرضة لهذه التطورات.

وكانت أسعار المستهلكين "التضخم" فى الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع، إذ ساهم ازدهار الطلب في ظل إعادة فتح الاقتصاد في التصدي لقيود العرض، مما قد يغذى مخاوف سوق المال من فترة طويلة من ارتفاع التضخم.

وقالت وزارة العمل أمس، إن التضخم السنوي ارتفع خلال ابريل بـ 4.2%، مقابل توقعات بارتفاعه بـ 3.6%، وصعوده 0.8% على أساس شهرى، وباستثناء المواد الغذائية وعناصر الطاقة المتقلبة الأسعار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.9%. وارتفع ما يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسى 0.3% فى مارس.

وأوضح محسن فوزى لـ"الخليج 365"، أن الارتفاع الحادث الآن فى معدلات التضخم بأمريكا من شأنه رفع سعر الذهب خلال الأيام القادمة، وقد نصل إلى مستويات 1850 دولار للأونصة وهذا قد يدفع الذهب فى مصر لمستويات 800 جنيها لعيار21.