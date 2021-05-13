شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للأعلى له في خمسة أسابيع أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ التاسع من نيسان/أبريل أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 07:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02% إلى مستويات 109.69 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.67، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.79، بينما حقق الأدنى له عند 109.48.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.70 تريليون ين مقابل 1.84 تريليون ين في شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1.87 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى 2,650 مليار ين مقابل 2,917 مليار ين، أسوء من التوقعات التي أشارت لفائض 2,796 مليار ين.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 4.8% مقابل 6.2% في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 6.3%، وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي أظهرت اتساع انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 39.1 مقابل 49.0 في آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات عند 47.1.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من أيار/مايو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 11 ألف طلب إلى 487 ألف طلب مقابل 498 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في مطلع هذا الشهر تراجعاً بواقع 35 ألف طلب إلى 3,655 ألف طلب مقابل 3.69 مليون طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 1.0% في آذار/مارس، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.7%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 5.9% مقابل 4.2% وتظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 3.7% مقابل 3.1%.

وصولاً لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدايتاً مع حديث رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين عن الاقتصاد والإجراءات الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي والانتعاش الاقتصاد في حدث عبر الإنترنت يستضيفه فرع سنترال ماريلاند، وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر عن الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية في الحدث الافتراضي الذي يستضيفه مركز الاعتماد المتبادل العالمي.