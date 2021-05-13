شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.2077 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2072 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2089، بينما حقق الأدنى له عند 1.2071.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من أيار/مايو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 11 ألف طلب إلى 487 ألف طلب مقابل 498 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في مطلع هذا الشهر تراجعاً بواقع 35 ألف طلب إلى 3,655 ألف طلب مقابل 3.69 مليون طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 1.0% في آذار/مارس الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.7%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 5.9% مقابل 4.2% وتظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 3.7% مقابل 3.1%.

وصولاً لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدايتاً مع حديث رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين عن الاقتصاد والإجراءات الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي والانتعاش الاقتصاد في حدث عبر الإنترنت يستضيفه فرع سنترال ماريلاند، وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر عن الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية في الحدث الافتراضي الذي يستضيفه مركز الاعتماد المتبادل العالمي.