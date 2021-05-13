شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يستعد للارتفاع– تحليل – 13-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الغاز بالتصدي للضغوط السلبية المؤقتة بتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 2.855 ليؤكد بذلك استعداده لتشكيل موجات صاعدة قوية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نلاحظ حاليا محاولة وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 ليقدم بدوره العزم الإيجابي والمطلوب لتسجيل الأهداف الرئيسية المتمركزة قرب 3.070 و 3.220 لتداولات الفترة الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.880 و 3.070

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد