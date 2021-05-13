شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يمهد لارتفاع جديد- تحليل - 13-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج باستقبال العزم الإيجابي الإضافي نظرا لاقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 لنلاحظ تقديمه حاليا لضغط واضح على العائق المستقر عند 132.50.

بشكل عام, فإن تمركز التداولات ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار تشكيل مستوى 131.50 للدعم الأولي, فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة ليستهدف السعر بذلك محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 133.40 وصولا نحو 134.25 بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.80 و 133.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم