شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستمر بالارتفاع-تحليل - 13-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج الضغوط الإيجابية المتكررة لنلاحظ استئنافه للهجوم الصاعد وتسجيله لأهداف جديدة بملامسته حاليا لمستوى 154.40, وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يدعونا لانتظار تحقيق السعر لمستوى 154.85 والذي يشكل بدوره امتداد لمقاومة القناة الصاعدة الرئيسية.

لابد من التنويه إلى أهمية مراقبة تصرف السعر بعد تسجيله للهدف المقترح سابقا نظرا لأهميته بتحديد الاتجاه العام للفترة القادمة. لنتوقع باختراق السعر لهذه المقاومة, الانتقال لمسار صاعد جديد ليستهدف بشكل أولي مستوى 156.40, أما ثبات المقاومة قد يجبره على تشكيل موجات تصحيحية هابطة وليشكل مستوى 152.90 المحطة السلبية الأولى أمامه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 15.40 و 154.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد