شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس دون أي تغيير– تحليل- 13-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر النحاس الصاعد بصموده حتى هذه اللحظة فوق الدعم المتمركز عند 4.7000, تعارض المؤشرات الرئيسية هو من يعيق الاندفاع الصاعد لنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي وليمكنه ذلك من البدء بتسجيل الأهداف والتي تتمركز حول 5.0000 و 5.2200 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7200 و 5.0000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم