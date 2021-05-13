شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يؤدي صلاة عيد الفطر بجامع الشيخ زايد الكبير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - وام

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاة عيد الفطر المبارك اليوم مع جموع المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير بمدينة أبوظبي.

ومساء الأربعاء، هنأ سموه رئيس الدولة ونائبه، وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها، بمناسبة حلول عيد الفطر.

وقال سموه في تغريدة على تويتر: أهنئ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله تعالى أن يجعله مناسبة خير وسلام ومحبة لشعبنا والشعوب العربية والإسلامية، والعالم أجمع.

كما تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، والملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، والرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، وأعرب سموه عن أطيب تمنياته لهم بالصحة والسعادة ولبلدانهم وشعوبهم دوام الخير والرفعة والازدهار.

ونقل سموه إلى القادة خلال اتصالات هاتفية، تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بهذه المناسبة المباركة، معرباً عن خالص تمنياته لهم بموفور الصحة والعافية، داعياً الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة الكريمة وعلى شعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات.