الاقتصاد

أسعار الكعك والبسكويت اليوم الخميس 13 مايو 2021 أول أيام عيد الفطر المبارك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الكعك والبسكويت اليوم الخميس 13 مايو 2021 أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الكعك والبسكويت وذلك فى أول يوم لعيد الفطر المبارك اليوم  الخميس 13 مايو 2021،  وفيما يلى أحدث الأسعار.

 

أسعار العبوات
 

1 كجم تتراوح 80-110 جنيها

 

1.5 كجم تتراوح بين 120-150 جنيها

 

 عبوة 2 كجم 150-220 جنيها

 

عبوة 4 كجم 300-500 جنيها.

 

 

 

أسعار الكحك
 

الكحك السادة 75-100 جنيه

 

 الكحك الملبن 80-105 جنيهات

 

للكحك العجمية 80 – 105 جنيها

 

الكحك العين جمل 110-150 جنيها

 

 الكحك الفستق 115-160 جنيها.

 

 

 

البسكويت السادة 60-90 جنيها

 

البسكويت البرتقال 70-100جنيه

 

البسكويت الجوز هند 70 – 110 جنيها

 

البسكويت الشيكولاتة 70 – 110 جنيها

 

 

 

الكوكيز الشيكولاتة 60-95 جنيها

 

 

 

البيتى فور العادى سادة 90-120 جنيها

 

البيتى فور بالشيكولاتة 100 -130 جنيها

 

البيتى فور بالمكسرات 110-150 جنيها،

 

 سابليه العادى 80-100جنيها

 

السابلية المكسرات 100-140 جنيها

 

الغريبة السادة 80-110 جنيها

 

الغريبة القرفة 80-105 جنيها،

 

الغريبة بالمكسرات ( لوز - عين جمل) 120-150 جنيها

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا