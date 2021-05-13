شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على اللون الأحمر لتلحق بنظرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الخميس لتلحق بنظيرتها الأمريكية في ظلال تنامي قلق المستثمرين حيال ارتفاع الضغوط التضخمية وبالأخص في الولايات المتحدة عقب أظهر قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في نيسان/أبريل أكبر ارتفاع له منذ عام 2009، ما عمق من نزيف مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت الذي بداء منذ مطلع هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك في أعقاب ارتفاع أسعار السلع والذي أثار القلق حيال التضخم وعزز التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقدم على تقليص التحفيز بشكل مبكر لكبح جماح التضخم، ونود الإشارة، لكون مؤشر إم-أس-سي-أي لأسيا والمحيط الهادي انخفض بنحو واحد بالمائة متبعاً مسيرات الأسهم الأمريكية في تكبد الخسائر، ويعكس المؤشر الرئيسي لمؤشرات الأسهم الآسيوية تراجع بأكثر من تسعة بالمائة من قمته في 17 من شباط/فبراير.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر أسعار الغذاء والتي أظهرت ارتفاعاً 1.0% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 0.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني أظهر قراءة مؤشر الحساب الجاري تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.70 تريليون ين مقابل 1.84 تريليون ين في شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1.87 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى 2,650 مليار ين مقابل 2,917 مليار ين، أسوء من التوقعات التي أشارت لفائض 2,796 مليار ين.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 4.8% مقابل 6.2% في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 6.3%، بخلاف ذلك تتطلع الأسواق حالياً لكشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي قد تعكس اتساع انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 47.1 مقابل 49.0 في آذار/مارس.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.41% ليخسر 7.71 نقطة ويصل إلى المستوى 1,870.24، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.59% ليخسر هو الأخر 447.00 نقطة ويصل إلى المستوى 27,700.51.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.81% ليخسر 40.83 نقطة ويصل إلى المستوى 5,003.72، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.74% ليخير هو الأخر 25.61 نقطة ويصل إلى المستوى 3,437.14.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.85% ليخسر 239.16 نقطة ويصل إلى المستوى 27,991.88، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.57% ليخسر هو الأخر 18.01 نقطة ويصل إلى المستوى 3,143.65.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 1.01% ليخسر 127.38 نقطة ويصل إلى المستوى 12,436.83، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.59% ليخسر هو الأخر 41.48 نقطة ويصل إلى المستوى 7,003.40.