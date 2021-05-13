شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار النيوزيلندي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الخامس من أيار/مايو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 03:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.15% إلى مستويات 0.7169 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7158 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7179، بينما حقق الأدنى له عند 0.7155.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر أسعار الغذاء والتي أظهرت ارتفاعاً 1.0% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 0.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من أيار/مايو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 11 ألف طلب إلى 487 ألف طلب مقابل 498 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في مطلع هذا الشهر تراجعاً بواقع 35 ألف طلب إلى 3,655 ألف طلب مقابل 3.69 مليون طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 1.0% في آذار/مارس، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.7%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 5.9% مقابل 4.2% وتظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 3.7% مقابل 3.1%.

وصولاً لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدايتاً مع حديث رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين عن الاقتصاد والإجراءات الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي والانتعاش الاقتصاد في حدث عبر الإنترنت يستضيفه فرع سنترال ماريلاند، وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر عن الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية في الحدث الافتراضي الذي يستضيفه مركز الاعتماد المتبادل العالمي.