الاقتصاد

أسعار الخضار والفاكهة أول يوم عيد الفطر 13 مايو 2021؟

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القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الخضروات اليوم الخميس 13-5-2021 أول يوم عيد الفطر المبارك لعام 2021، استقرار نسبى بسوق العبور للجملة مع ارتفاع معروض السلع ، في حين تشهد أسواق المستهلكين تفاوت وأضح فى الأسعار.

 

وسجلت الطماطم أسعارا تتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية بين 2.5-4.5 جنيه للكيلو، وانخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 3-5.5 جنيه للكيلو مقابل 4-7 جنيهات للكيلو، والبسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات، وترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات   

 

وسجلت أسعار الكوسة بين 1.5– 3.5 جنيه للكيلو، استقرت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والفلفل ألوان بين 17- 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.

 

وسجلت أسعار البطاطس بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، جنيهات، واستقر سعر الثوم بين 9- 15 جنيهات للكيلو، وأسعار الباذنجان تتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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