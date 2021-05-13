شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من 74 مشروعًا فى قطاع التعليم قبل الجامعى بمحافظة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير حديث صادر من وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية ان من أهداف التنمية المستدامة: "ضمان تعليم جيد يتسم بالإنصاف ويشمل الجميع ويعزز فرص التعلم طوال الحياة للجميع.

وأوضح التقرير انه تم الانتهاء من تنفيذ 74 مشروعًا في قطاع التعليم قبل الجامعي، بمحافظة الفيوم بتكلفة 351 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 994 فصل فى كل المراحل التعليمية، خلال عامي (18/2019- 19/2020) .

وحسبما ذكر التقرير فقد ارتفعت نسبة القرى التى تتوافر بها مدرسة ابتدائى وإعدادى حكومى من 87.7% عام 2015، إلى 98.2% عام 2020، وكذا ارتفعت نسبة القرى التى تتوافر بها مدرسة إعدادى حكومى من 84.7% عام 2015، إلى 86.5% عام 2020.

وأكد التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 526 مشروعًا تنمويًا بتكلفة 2.7 مليار جنيه فى 6 قطاعات هى التعليم، والصحة، والرى، والإسكان، والكهرباء، والتنمية المحلية.