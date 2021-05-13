شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق مكاسب إضافية – تحليل - 13-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليصل إلى مقاومة القناة الرئيسية الهابطة، وبحسب قواعد التداول داخل القنوات السعرية، نحن بانتظار ارتداد هابط لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه عند 0.9000 وتمتد إلى 0.8900.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.9100 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء موجة تصحيحية صاعدة على المدى اللحظي والقصير.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9015 والمقاومة 0.9120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي