شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكسر الدعم – تحليل - 13-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الانخفاض ليكسر مستوى 0.7665 ويستقر دونه، مما يدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه لزيارة مستوى 0.7680 كهدف سلبي تالي، ليكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة.

التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 0.7765 والثبات فوقه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7660 والمقاومة 0.7780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط