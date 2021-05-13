شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتأثر بالعزم السلبي – تحليل - 13-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر عقود خام برنت هبوطاً بعد الاقتراب من حاجز 70.00 دولار، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 71.35.

القناة الصاعدة تستمر بتنظيم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 67.95 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.95 والمقاومة 70.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد