شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 13-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سعر النفط الشمعة اليومية فوق مستوى 65.60، ليحصل على حافز إيجابي يعزز التوقعات بمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة الموضحة بالصورة، بانتظار زيارة مستوى 67.95 كهدف رئيسي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن الفشل بالتماسك فوق 65.60 قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 64.35 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.35 والمقاومة 67.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد