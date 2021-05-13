الاقتصاد

الفضة تواجه ضغط سلبي مؤقت – تحليل - 13-05-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة بسلبية ليقترب من اختبار دعم القناة اللحظية الصاعدة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بدعم السعر من الأسفل.

 

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 28.25، في حين إن الثبات فوق 26.60 مطلوب لاستمرار الارتفاع المتوقع.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.60 والمقاومة 27.70

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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