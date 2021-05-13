شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواجه ضغط سلبي مؤقت – تحليل - 13-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة بسلبية ليقترب من اختبار دعم القناة اللحظية الصاعدة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بدعم السعر من الأسفل.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 28.25، في حين إن الثبات فوق 26.60 مطلوب لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.60 والمقاومة 27.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي