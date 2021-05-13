شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه نحو الدعم – تحليل - 13-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الذهب كسر مستوى 1825.00 بعد إغلاق يوم أمس دونه، مما يدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه لزيارة دعم القناة الصاعدة عند 1792.00 قبل محاولة استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

كسر مستوى 1813.00 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الانخفاض المتوقع، بينما يمثل اختراق 1828.00 مفتاح إيجابي أولي لاستئناف السيناريو الرئيسي الإيجابي ومن ثم تحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند مناطق 1860.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1792.00 والمقاومة 1825.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط