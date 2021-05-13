شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر المقاومة الأولية – تحليل - 13-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل ملحوظ يوم أمس ليختبر مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ويحتاج السعر للتماسك دون 1.2130 كشرط أول لاستمرار الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2000.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستويات 1.2130 ثم 1.2185 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2050 والمقاومة 1.2185

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط