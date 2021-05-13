شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكسر الدعم – تحليل - 13-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسراً واضحاً لدعم القناة الرئيسية الصاعدة واستقر دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر لإجراء بعض التصحيح الهابط المتوقع خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً زيارة مناطق 1.3970 ثم 1.3915 مبدئياً.

من هنا، فإن الميل الهابط سيكون مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 1.4120 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3970 والمقاومة 1.4120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط