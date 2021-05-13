شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر الدعم المحوري – تحليل - 13-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار عند الدعم المحوري 1.2064، ويواجه تعارضاً بين العوامل الفنية، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، من خلال مراقبة تصرف السعر بالنسبة للمستوى المذكور.

نشير إلى أن كسر 1.2064 سيدفع السعر لمواصلة الانخفاض والتوجه نحو 1.1976 كهدف سلبي تالي، بينما يمثل التماسك فوقه مفتاح استئناف الموجة الصاعدة داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة لاختبار مستوى 1.2170 من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2000 والمقاومة 1.2170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي