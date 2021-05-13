شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجوم إلكتروني.. خط أنابيب «كولونيال» يستأنف عمله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم إن كولونيال بايبلاين ستستأنف عمليات خط الأنابيب مساء اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي، بعد هجوم إلكتروني أجبر الشركة على إغلاق أكبر خط أنابيب للوقود في الولايات المتحدة لحوالي أسبوع.

وكتبت جرانهولم في تدوينة على تويتر: "انتهيت للتو من محادثة هاتفية مع الرئيس التنفيذي لكولونيال بايبلاين. هم يستأنفون عمليات خط الأنابيب عند الساعة الخامسة مساء".

وقالت متحدثة باسم كولونيال بايبلاين إن الشركة بدأت عملية استئناف خدمتها إلى الساحل الشرقي بعد إغلاق استمر ستة أيام.

وتنقل شبكة خط الأنابيب أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا من البنزين والديزل ووقود الطائرات من ساحل الخليج الأمريكي إلى جنوب شرق البلاد والساحل الشرقي.

وقالت كولونيال في بيان صحفي إن عودة سلسلة الإمداد لتسليم الوقود عند المستويات المعتادة سيستغرق بضعة أيام.