شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مليار ريال استثمارات لـ308 تراخيص صناعية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 308 تراخيص صناعية جديدة في الربع الأول من العام الحالي، بحجم استثمارات يقدر بنحو 17 مليار ريال.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن الربع الأول من العام الحالي شهد بدء الإنتاج في 141 مصنعا.

وأضافت الوزارة إن القطاع الصناعي في المملكة شهد نموا في عدد المنشآت الصغيرة المنتجة خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، بنسبة تقدر بنحو 9 % وبحجم استثمار يقارب 17 مليار ريال.

وبحسب بيانات الوزارة ارتفع حجم الاستثمارات في المصانع الجديدة في مارس الماضي إلى 15.23 مليار ريال، مقارنة بـ 857 مليون ريال في فبراير 2021، فيما زاد عدد التراخيص الجديدة إلى 102 ترخيص، مقابل 91 ترخيصا جديدا في فترة المقارنة ذاتها، وبلغ إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى مارس 2021 نحو 9958 منشأة.

وبلغ إجمالي العاملين بالقطاع الصناعي في مارس 2021 نحو 2972 عاملا منهم 2146 سعوديون.