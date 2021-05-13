شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ساحق لميلان على تورينو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تورينو (إيطاليا): (رويترز)

أحرز أنتي ريبيتش ثلاثة أهداف ليسهم في فوز ساحق لميلان 7-0، على مضيفه المتعثر تورينو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الأربعاء، ويتقدم خطوة من عودته لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولم يشارك ميلان في أبرز بطولة أوروبية للأندية منذ 2014، لكن انتصاره الكاسح في تورينو حافظ على بقائه في المركز الثالث في الترتيب، متقدماً بفارق ثلاث نقاط على يوفنتوس صاحب المركز الخامس قبل جولتين على النهاية.

وافتتح قلب الدفاع تيو هرنانديز التسجيل مبكراً بتسديدة هائلة قبل أن يضاعف فرانك كيسي النتيجة من علامة الجزاء في الشوط الأول. وبعد الاستراحة، أحرز إبراهيم دياز، هدفاً جميلاً قبل أن يسجل ريبيتش أول أهدافه في الدقيقة 67.

وسجل المهاجم الكرواتي هدفين متتاليين ليمنح ميلان انتصاراً مريحاً في مباراة كان من المتوقع أن تكون صعبة في ظل صراع تورينو من أجل البقاء.

ويتساوى ميلان في رصيد النقاط مع أتلانتا، صاحب المركز الثاني الذي فاز أيضاً اليوم، ولكل منهما 75 نقطة، قبل أن يلتقي الفريقان معاً في الجولة الأخيرة. ويتقدم تورينو بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط وله مباراة مؤجلة.