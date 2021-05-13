شكرا لقرائتكم خبر عن خطة انتشار محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعى.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف وزارة البترول خطة للتوسع والانتشار لمحطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك لتلبية الإقبال المتزايد من المواطنين على تحويل وإحلال سياراتهم وتشجيع مستخدمين جدد على الاستفادة بهذه الخدمة وفيما يلي أهم الأرقام المتعلقة بها والتي كانت كالتالي..

1- جاري تنفيذ برنامج للوصول بأعداد محطات تقدم خدمات الغاز الطبيعى للسيارات لنحو ١٠٠٠ محطة على مستوى الجمهورية بنهاية عام ٢٠٢١.

2- عدد المحطات التى تقدم الخدمة حالياً ٣٠٦ محطة على مستوى الجمهورية.

3- عدد مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود التي تقدم الخدمة حاليا ١٠٠ مركز .

4- سيتم تحويل وإحلال نحو ٤٥٠ ألف سيارة بالغاز الطبيعى خلال ٣ سنوات.

5- ٢٥٠ ألف سيارة سيتم إحلالها بسيارات جديدة فى إطار المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

6-تحويل ٢٠٠ ألف سيارة خلال نفس الفترة ضمن خطة قطاع البترول.

7- الانتهاء من تحويل ٤٢ ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال الفترة من يوليه ٢٠٢٠ حتى الآن.

8-يصل إجمالى أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى إلى نحو ٣٦٠ ألف سيارة منذ بدء هذا النشاط وحتى الآن.

9- البرنامج الجارى يستهدف التوسع فى إنشاء محطات الغاز للسيارات داخل محطات الوقود السائل وإقامة محطات تموين جديدة بالإضافة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء محطات جديدة.