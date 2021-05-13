شكرا لقرائتكم خبر عن خطة انتشار محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعى.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر
1- جاري تنفيذ برنامج للوصول بأعداد محطات تقدم خدمات الغاز الطبيعى للسيارات لنحو ١٠٠٠ محطة على مستوى الجمهورية بنهاية عام ٢٠٢١.
2- عدد المحطات التى تقدم الخدمة حالياً ٣٠٦ محطة على مستوى الجمهورية.
3- عدد مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود التي تقدم الخدمة حاليا ١٠٠ مركز .
4- سيتم تحويل وإحلال نحو ٤٥٠ ألف سيارة بالغاز الطبيعى خلال ٣ سنوات.
5- ٢٥٠ ألف سيارة سيتم إحلالها بسيارات جديدة فى إطار المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
6-تحويل ٢٠٠ ألف سيارة خلال نفس الفترة ضمن خطة قطاع البترول.
7- الانتهاء من تحويل ٤٢ ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال الفترة من يوليه ٢٠٢٠ حتى الآن.
8-يصل إجمالى أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى إلى نحو ٣٦٠ ألف سيارة منذ بدء هذا النشاط وحتى الآن.
9- البرنامج الجارى يستهدف التوسع فى إنشاء محطات الغاز للسيارات داخل محطات الوقود السائل وإقامة محطات تموين جديدة بالإضافة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء محطات جديدة.