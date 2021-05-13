شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: جارى تحميل شحنة غاز مسال للتصدير من دمياط متجهة للهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادرمسئولة بقطاع البترول، عن أنه جارى تحميل شحنة غاز طبيعى مسال "الشحنة العاشرة " للتصدير من مصنع إسالة الغاز بدمياط وذلك بعد وصول ناقلة الغاز المسال.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حجم الشحنة يبلغ نحو 150 ألف متر مكعب غاز مسال متجهة إلى الهند.

وبلغت الصادرات من شحنات الغاز الطبيعى المسال نحو 8 إلى 9 شحنات شهرياً منذ بداية عام 2021، كما سيساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط، فمن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنوياً، بما يسهم فى زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.