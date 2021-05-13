شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تزيد خسائرها بعد بيانات التضخم و"داو جونز" يهبط بنحو 700 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء بشكل حاد عقب صدور بيانات التضخم والتي أثارت المخاوف في وول ستريت ودفعت العائد على السندات نحو الارتفاع.



وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز الموازنة بلغ 225.5 مليار دولار في الشهر الماضي ليسجل 1.9 تريليون دولار خلال أول 7 أشهر في العام المالي.



وكشفت بيانات حكومية أيضا عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.8% بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.2%، كما صعد المؤشر بقيمته الأساسية (عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء) بنسبة 0.9% في أبريل/نيسان في حين توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.3%.



وعلى أثر ذلك، صعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم بشكل ملحوظ أعلى 1.671% ما ضغط على أسواق الأسهم وعملات السلع.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.2% أو ما يعادل 80 سنتا وأغلق عند 66.08 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.6 دولار وأقل سعر عند 64.9 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.1% أو ما يعادل 77 سنتا وأغلق عند 69.32 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.9 دولار وأقل سعر عند 68.1 دولار.



وفي ختام التداولات، هبط "داو جونز" بنسبة 1.9% (ما يعادل 681 نقطة) إلى 33587 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34207 نقاط وأقل مستوى عند 33555 نقطة.



وهبط "ناسداك" بنسبة 2.6% (ما يعادل 357 نقطة) إلى 13031 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13288 نقطة وأقل مستوى عند 13002 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 2.1% (ما يعادل 89 نقطة) إلى 4063 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 4134 نقطة وأقل مستوى عند 4056 نقطة.