شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض وسط صعود الدولار وعائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء بفعل صعود قوي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية عقب بيانات التضخم.



وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز الموازنة بلغ 225.5 مليار دولار في الشهر الماضي ليسجل 1.9 تريليون دولار خلال أول 7 أشهر في العام المالي.



وكشفت بيانات حكومية أيضا عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.8% بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.2%، كما صعد المؤشر بقيمته الأساسية (عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء) بنسبة 0.9% في أبريل/نيسان في حين توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.3%.



وعلى أثر ذلك، صعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم بشكل ملحوظ أعلى 1.671% ما ضغط على أسواق الأسهم وعملات السلع.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 90.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.5% أو ما يعادل 42 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 27.24 دولار للأوقية.