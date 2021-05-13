شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض عقب بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية.



وساد القلق اليوم في الأسواق بسبب صعود العائد على السندات الأمريكية لا سيما عقب بيانات ألمحت إلى المزيد من الارتفاع في معدل التضخم.



وكشفت بيانات حكومية بريطانية عن أن القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة سجلت انكماشا بنسبة 1.5% في الربع السنوي الأول بينما توقع محللون انكماشا بنسبة 1.6%.



لكن القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني سجلت نموا في أبريل/نيسان بنسبة 2.1% بأعلى من توقعات بنمو نسبته 1.5%.



وسجل الميزان التجاري السلعي في بريطانيا 11.7 مليار جنيه إسترليني دون توقعات بتسجيل عجز قدره أكثر من 14 مليار جنيه إسترليني.



وعلاوة على ذلك، كشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر الخدمات البريطاني سجل انخفاضا بنسبة 2% خلال الشهر الماضي بأعلى من توقعات انخفاض نسبته 1.7%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.4062، وسجل أعلى سعر عند 1.4155 وأقل سعر عند 1.4055.