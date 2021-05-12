شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً أمس، عند إغلاق جلسات التداول، متأثرةً بمخاوف المستثمرين حيال زيادات متوقعة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضاً 682.09 نقطة، أو 1.99 بالمائة، إلى 33587.07 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 89.06 نقطة، أو 2.14 بالمائة، ليغلق عند 4063.04 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 357.75 نقطة، أو 2.67 بالمائة، ليغلق عند 13031.68 نقطة.

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