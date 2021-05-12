شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المناطق الحرة يعزز جاذبية أبوظبي للاستثمارات الأجنبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي رئیس مجلس المناطق الحرة أن أهمية دور مجلس المناطق الحرة الذي شكله المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تكمن في تعزيز مساهمة المناطق الحرة في جهود التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف في تعليق له على تشكيل مجلس المناطق الحرة ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي: يأتي القرار في إطار حرص حكومة إمارة أبوظبي على تطوير وتنمية المناطق الحرة وجعلها أحد ممكنات النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي حيث تقوم المناطق الحرة بدور استراتيجي في تطوير الأداء.

وأوضح أن الاقتصاد المحلي للإمارة حاضنة لازدهار الشركات المحلية والعالمية لتساهم في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وزيادة تنافسية اقتصاد الإمارة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وأصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل «مجلس المناطق الحرة» برئاسة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وعضوية ممثل واحد عن كل جهة من الجهات التشغيلية للمناطق الحرة على مستوى الإمارة.

ويهدف المجلس إلى مراجعة التشريعات المنظمة لكل منطقة من المناطق الحرة في الإمارة، حيث يباشر ذلك من خلال اقتراح السياسة العامة للمناطق الحرة ورفعها إلى المجلس التنفيذي للإمارة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لشؤون هذه المناطق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبموجب القرار يعمل مجلس المناطق الحرة لإمارة أبوظبي على إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون عمل المناطق الحرة، واقتراح الحلول المناسبة لتطويرها وتنميتها والتنسيق والتعاون بين الجهات التشغيلية لهذه المناطق بهدف تبادل المعارف والخبرات والتجارب والممارسات في ما بينها.

ويباشر المجلس عمله من خلال إصدار نظام يحدد فيه آلية اجتماعاته وكيفية التصويت على قراراته مع التزام الجهات التشغيلية كافة في المناطق الحرة بالتعاون مع المجلس وتزويده بمتطلباته كافة من المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة باختصاصاته خاصة السياسات والخطط الاستراتيجية لكل منطقة من المناطق الحرة، وذلك بهدف إعداد السياسة العامة للمناطق الحرة في الإمارة.

وأوكل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إلى مجلس المناطق الحرة مهام اعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية غير المالية للمناطق الحرة وذلك بدعم من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.

وجاء قرار إطلاق مجلس المناطق الحرة بناء على الدراسات والمقارنات المعيارية التي تمت بشأن المناطق الحرة، وسعياً لمواكبة التطور السريع للمناطق الحرة وأهميتها في دعم النمو الاقتصادي.