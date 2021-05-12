شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط بفعل صعود عوائد السندات والدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت أسعار الذهب حوالي 1%، الأربعاء، متراجعة عن خمس جلسات متتالية من المكاسب، بعد أن عززت قفزة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقلص شهية المستثمرين للمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1819.30 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، منخفضا 0.94 بالمئة.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 بالمئة إلى 1820.90 دولار للأوقية.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد بيانات التضخم القوية.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحطوط في مواجهة ارتفاع التضخم الذي قد يعقب إجراءات تحفيزية، إلا أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة أثر على المعدن الأصفر الذي سجل خسائر بأكثر من أربعة في المئة منذ بداية العام.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 0.6 بالمئة وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم بما يصل إلى ثلاثة بالمئة، وجرى تداول في أحدث المعاملات منخفضا 2.47 بالمئة عند 2864.60 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1218.40 دولارللاقية .

وهبطت الفضة حوالي اثنين بالمئة إلى 27.09 دولار للأوقية.

أداء الدولار والعملات

وقبيل صدور البيانات حوم الدولار الأمريكي قرب أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، مع تشبث المتعاملين بالرهان على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي على سياسة التيسير النقدي.

وسجل الدولار في الليلة الماضية أقل مستوى أمام الجنيه الإسترليني فيما يزيد عن شهرين بعد مسح قوي للنمو في أوروبا، وجرى تداوله دون هذا المستوى بقليل في آسيا عند 1.2126 دولار.

ونزلت العملة اليابانية 0.2 بالمئة إلى 108.835 ين مقابل الدولار.

وساهم العزوف عن المخاطرة في صعود مؤشر الدولار قليلا عند 90.278 مع استمرار ضغوط البيع في أسواق الأسهم، لكن يظل مؤشر الدولار فوق مستوى دعم رئيسي في نطاق بين 89.677 و89.206.

واستقرت العملات المرتبطة بالسلع الأولية قرب مستويات مرتفعة قياسية، ونزل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 0.5 بالمئة ليقبعا دون أعلى مستوى في عشرة أسابيع الذي سجلاه في الآونة الأخيرة بقليل، بينما لم يطرأ تغير يذكر على الدولار الكندي الذي استقر عند ما يقل بفارق طفيف عن ذورة أربع سنوات تقريبا.

وتشبث الإسترليني بمكاسبه ليجري تداوله عند 1.4118 دولار. (رويترز)